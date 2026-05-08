الكاثوليكية في مصر تهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة العام الأول على حبريته

تقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، بخالص التهنئة وأصدق مشاعر المحبة والاعتزاز إلى البابا لاون الرابع عشر، بمناسبة مرور عام على بداية حبريته على كرسي بطرس الرسول.

وذكر، في بيان، أن الكنيسة تحتفل بهذه المناسبة المباركة، وترفع صلواتها إلى الرب القدير أن يعضد البابا بنعمته، ويمنحه الصحة والحكمة والقوة، لمواصلة رسالته الرسولية في خدمة الكنيسة الجامعة، وترسيخ قيم السلام والرجاء والمحبة بين الشعوب.

وثمّنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر الجهود الرعوية والإنسانية التي يبذلها البابا لاون الرابع عشر، ودعوته المستمرة إلى الحوار والتضامن وخدمة الإنسان، خاصة المتألمين والمتضررين من الحروب والصراعات، بما يعكس رسالة الإنجيل القائمة على الرحمة والعدالة والسلام.

كما جددت الكنيسة الكاثوليكية في مصر اتحادها الروحي مع البابا، مؤكدة صلاتها الدائمة من أجله، ومن أجل أن تظل الكنيسة شاهدة للرجاء والمحبة في العالم أجمع.