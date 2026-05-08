مسؤولون أمريكيون: المدمرات الأمريكية تواجه هجمات إيرانية أكثر شدة واستدامة

تعرضت ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الخميس، لما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه هجوم إيراني "أشد وأكثر استدامة"، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس".





وأكد مسؤولون أمريكيون أن الهجمات على المدمرات الثلاث تفوق شدتها القصف الذي واجهته اثنتان من السفن الحربية قبل أيام فقط.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها بأن المدمرات "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس ماسون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" تعرضت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة. ورد الجيش الأمريكي باستهداف منشآت إيرانية، بما في ذلك مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وتعرضت المدمرات لهجوم إيراني مكثف، حيث اقتربت أسراب من الزوارق الهجومية الإيرانية السريعة بما يكفي لكي تفتح السفن الحربية الأمريكية النار لإبقائها على مسافة آمنة، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وعلى مدى عدة ساعات، شنت السفن الحربية الأمريكية والطائرات الداعمة لها دفاعا متعدد الطبقات، وفقًا لما أفاد به مسؤولون.