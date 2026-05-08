«أسوشيتد برس»: أمريكا لا تتطلع إلى عمل عسكري وشيك ضد كوبا

لا تتطلع الولايات المتحدة إلى القيام بعمل عسكري في وقت قريب ضد هافانا، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "كوبا هي التالية وأن السفن الحربية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط من أجل الصراع الإيراني قد تعود عن طريق الجزيرة.

وأخبر المسؤولون المشاركون في مناقشات أولية مع السلطات الكوبية وكالة أسوشيتد برس أيضا أنهم ليسوا متفائلين بأن الحكومة الشيوعية ستقبل عرضا للحصول على عشرات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات إنسانية، ووصول مجاني لإنترنت ستارلينك لجميع الكوبيين لمدة عامين، ومساعدات زراعية ودعم للبنية التحتية.

لكنهم يقولون إن كوبا لم ترفض العرض صراحة بعد، وهو العرض الذي يأتي بشروط قاومتها الحكومة طويلا، حتى بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة يوم الخميس على هافانا

ويقول المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة، إن الوقت لا يزال متاحاً للحكومة لقبول العرض، ومع ذلك حذروا من أن ترامب قد يغير رأيه في أي وقت وأن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة.