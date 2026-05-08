فرايبورج يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية أمام براجا

صعد فريق فرايبورج الألماني إلى أول نهائي له في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بفوزه على براجا البرتغالي 3-1 في إياب نصف النهائي، الخميس.

ونجح فرايبورج في قلب تأخره في مباراة الذهاب في البرتغال بهدفين مقابل هدف، إلى فوز على أرضه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد أن سجل هدف الفوز لبراجا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الذهاب، لم يكن الحظ حليف الإيفواري ماريو دورجيليس، حيث طُرد في الدقيقة السابعة بالبطاقة الحمراء بعدما أعاق فرصة تهديفية محققة.

وبفضل التفوق العددي، سيطر فرايبورج على مجريات المباراة وسجل هدفين في الشوط الأول من كرة مرتدة وصلت إلى لوكاس كوبلر وارتطمت بالقائم وهزت الشباك في الدقيقة 19، ومن تسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم السويسري يوهان مانزامبي في الدقيقة 41.

وبعد هدف كوبلر الثاني الشخصي والثالث لفريقه من رأسية بعد ركلة ثابتة في الدقيقة 72، قلّص براجا الفارق برأسية الإسباني باو فيكتور في الدقيقة 79.

وستقام المباراة النهائية بين فرايبورج وأستون فيلا الإنجليزي على ملعب بشكتاش في إسطنبول بتركيا في 20 مايو الجاري.