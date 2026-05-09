روسيا تبلغ الإمارات بضرورة دعم محادثات السلام بين أمريكا وإيران

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، يوم الجمعة، بضرورة دعم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمنع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها لافروف مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن "الجانب الروسي أكد على ضرورة التركيز على دعم المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة"، وفق وكالة رويترز.

وأضاف البيان أن روسيا لا تريد "تعريض آفاق الاستقرار للخطر باستئناف الأعمال القتالية".