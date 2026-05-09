 زيلينسكي يؤكد الإعلان الأمريكي عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
السبت 9 مايو 2026 1:32 ص القاهرة
زيلينسكي يؤكد الإعلان الأمريكي عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
نشر في: السبت 9 مايو 2026 - 1:08 ص | آخر تحديث: السبت 9 مايو 2026 - 1:08 ص

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، التوصل إلى وقف لإطلاق النار ثلاثة أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال زيلينسكي، في منشور على تليجرام، إن كلا الجانبين سيتبادلان 1000 أسير حرب، مع بقاء القضايا الإنسانية أولوية رئيسية لأوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وكتب زيلينسكي: "لهذا السبب، تلقينا اليوم، في إطار عملية التفاوض التي توسط فيها الجانب الأمريكي، موافقة روسيا على إجراء تبادل لأسرى الحرب بشكل 1000 مقابل 1000".

وأضاف: "سيُعلن أيضا عن وقف لإطلاق النار في التاسع والعشر من مايو".

