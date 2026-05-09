سلام: لن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب وخصوصا سوريا

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن بيروت أحرزت تقدمًا كبيرًا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن «النتائج ستظهر قريبًا».

وأضاف في تصريحات من مطار دمشق، بعد انتهاء لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، نقلها موقع جريدة «النهار» اللبناني، اليوم السبت: «لن نسمح بإعادة استخدام لبنان منصة لإيذاء الأشقاء العرب، وخصوصا سوريا».

وأوضح أنه أجرى زيارة إلى سوريا لمواصلة التشاور، والعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- السورية على الصُعد كافة، مؤكدًا أن «العلاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين وعلى المصالح المشتركة».

واستطرد: «يهمني أن أؤكد أننا أحرزنا اليوم تقدمًا كبيرًا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقًا منها وذلك بروح طيّبة وحرص على التعاون بلا تحفّظ ولا تردّد، وإنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبًا».

وذكر أن المباحثات تناولت ضرورة التشدُّد في ضبط الحدود ومنع التهريب بكلّ أشكاله، مشيرًا إلى التوافق على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الكريمة للنازحين.

وأكمل: «جاءت زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك، وللتأكيد على أهميّة العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعها».

ولفت إلى أن الزيارة تستهدف إطلاق مبادرات جديدة، كما بحثت التحديات الكبيرة التي تواجه البلدَين، مشيرًا إلى الاتفاق على أهمية التشاور، ومتابعة تنفيذ اتفاقية نقل السجناء.

وأشار إلى «البحث في قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت، والاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والمعايير الفنية والفحوصات المخبرية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية؛ بما في ذلك التجارة التفضيلية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات».

وأفاد بأن «الرأي استقرّ على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني- سوري مشترك، على أن يُعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة».