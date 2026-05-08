ترامب: الضربات الانتقامية الأخيرة ضد إيران ليست سوى صفعة خفيفة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "أي بي سي" إن الضربات الانتقامية الأخيرة ضد أهداف إيرانية ليست سوى "صفعة خفيفة".



وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن وقف إطلاق النار قد انتهى، قال الرئيس الأمريكي:"لا، لا، وقف إطلاق النار مستمر. ساري المفعول".

وكان الجيش الأمريكي قال إنه شن ضربات مضادة على إيران يوم الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية فيما وصفها بأنها أعمال عدائية غير مبررة من جانب طهران.

وقال الجيش في بيان "قضت القيادة المركزية الأمريكية على التهديدات القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

وأضاف البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز.