القوات الأوكرانية تشن هجوما بالمسيرات على موسكو هو الأضخم

شهدت العاصمة الروسية موسكو خلال يوم أمس واحدة من أكبر هجمات الطائرات بدون طيار التي تشنها القوات الأوكرانية منذ بداية العام، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر" والهدنة المعلنة.



وأظهرت حسابات أجرتها وكالة "تاس" للأنباء، استنادا إلى بيانات عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت خلال يوم الخميس 7 مايو من التصدي لمحاولة هجوم بـ 61 طائرة بدون طيار كانت متجهة نحو موسكو.

وفي إحصاءات متباينة، أعلن سوبيانين عبر قناته على تطبيق "ماكس" عن إسقاط 11 طائرة في ساعات الصباح الأولى ، ثم 33 طائرة اعتبارا من بعد منتصف ليل 7 مايو، ليصل العدد الإجمالي في نهاية المطاف إلى حوالي 50 طائرة.

ويأتي هذا الهجوم كثاني أكبر هجوم من حيث الكثافة هذا العام، حيث كان أكبر هجوم سُجل في 14 مارس 2026، حين أعلن سوبيانين عن تدمير 65 طائرة بدون طيار متجهة إلى موسكو خلال يوم واحد. وفي اليوم التالي، 15 مارس، تم إسقاط 54 طائرة أخرى، وتحييد 42 طائرة إضافية في 16 مارس.

كما أشار سوبيانين إلى أن الحطام المتساقط من الطائرات المعترَضة أدى إلى نشوب حرائق في عدة مناطق، وعملت فرق الطوارئ على التعامل مع هذه الوقائع.



وتسببت هذه الهجمات الواسعة النطاق في اضطراب في مجال الطيران في موسكو خلال عام 2026. حيث تم فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو احترازيا.

يأتي هذا التصعيد الكبير في اليوم الأول من الهدنة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية يومي 8 و9 مايو.