حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، من تأثير التقلبات الجوية خلال فصل الربيع على الصحة العامة، قائلاً إن العدوى الفيروسية تأتي بسبب التغيرات المستمرة في درجات الحرارة والأتربة المنتشرة.

وأضاف "الحداد" عبر مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، إن فصل الربيع مشهور بالتقلبات الجوية، ناصحًا المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس القطنية المتوسطة، وعدم التعجل في تخفيف الملابس أو تشغيل أجهزة التكييف، لأن الانتقال المفاجئ بين الأجواء الباردة والحارة قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى فيروسية.

وتابع أن مرضى الحساسية سيكونون الأكثر تضررًا خلال هذه الفترة بسبب انتشار حبوب اللقاح والأتربة، إلى جانب العدوى التنفسية الناتجة عن اضطراب الطقس.

ولفت إلى أن الاستخدام الخاطئ للتكييفات يمثل مشكلة كبيرة، خاصة عند تشغيلها على درجات برودة كبيرة، ثم التعرض المفاجئ لأجواء حارة، ما قد يسبب “صدمة حرارية” ويزيد فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية.

واستكمل أن استخدام المراوح يُعد أفضل نسبيًا في هذا الوقت، بشرط أن تكون من النوع الذي يحرك الهواء داخل الغرفة بشكل معتدل، مع تشغيلها بدرجة متوسطة.

وقدم “روشتة” للتعامل مع الطقس المضطرب خلال الأيام المقبلة، تضمنت ارتداء الملابس القطنية المتوسطة، وعودة مرضى الحساسية لاستخدام بخاخات الأنف والصدر بانتظام.

ونصح باتباع نظام غذائي داعم للمناعة، يعتمد على الأطعمة قليلة الدهون والسكريات والغنية بفيتامين “سي”، مع الإكثار من الخضروات والسوائل، إلى جانب ممارسة الرياضة والنوم المبكر والحصول على راحة يومية لا تقل عن 7 ساعات.

وشدد على أهمية الابتعاد عن التدخين والتوتر والانفعال، واستخدام الكمامات في حالة انتشار الأتربة، لتقليل فرص الإصابة بالأمراض التنفسية.

وأكد أن المضادات الحيوية لا يجب تناولها إلا بعد تشخيص طبي واضح بوجود عدوى بكتيرية، موضحًا أن “90% من العدوى المنتشرة حاليًا فيروسية ولا تستدعي استخدام المضادات الحيوية نهائيًا”.