الشركة تستهدف إعادة إحياء فندق "الكونتيننتال" التاريخي بقلب القاهرة الخديوية

تستهدف الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، استثمار 4.5 مليار خلال 2026–2027 لدعم التوسع الفندقي والسياحي وتعزيز التنافسية العالمية للمقاصد السياحية المصرية، وفق بيان الشركة الحكومية اليوم.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026–2027، وذلك خلال اجتماع ترأسه محمد ماجد المنشاوي رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وبحضور عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وحمدي رشاد رئيس شركة إيجوث، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت الموازنة التقديرية للشركة، استهداف "إيجوث" تحقيق صافي أرباح بنحو 2 مليار جنيه، وإجمالي إيرادات تُقدّر بحوالي 3.2 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الأداء المالي وتعظيم العوائد.

وفي صدارة المشروعات الاستراتيجية، تواصل الشركة جهودها لإعادة إحياء فندق "الكونتيننتال" التاريخي بقلب القاهرة الخديوية، المشروع الذي يستهدف استعادة بريق الطراز المعماري المميز للفندق الذي يعود لعام 1870، وسيشهد دخول علامة "تاج" (Taj) العالمية للسوق المصري لأول مرة بموجب عقد إدارة مع شركة الفنادق الهندية المحدودة. وبالتوازي، يمضي العمل قدماً في تطوير فندق "شبرد" العريق لترسيخ مكانته كأيقونة فندقية على ضفاف النيل.

وتتضمن أيضا الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل حزمة من المشروعات النوعية، أبرزها التوسع الساحلي في تطوير وتحديث فنادق "ريتاك" في دهب والعريش، وتنفيذ توسعات جديدة بفندق "أورا" بالساحل الشمالي، إلى جانب تطوير فندق "جيت بيتش" بالعين السخنة. هذا بالإضافة إلى مشروعات متعددة الاستخدامات منها إنشاء مجمع (فندقي، سكني، تجاري، إداري) بمحافظة بورسعيد، وتدشين مشروع فندقي ببرج مصر للسياحة بالعباسية، مع وضع اللمسات النهائية لاستغلال مبنى "قصر القطن" بالإسكندرية سياحياً عقب اكتمال التسويات القانونية.

وتؤكد هذه الخطط الطموحة حرص الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث على دعم قطاع السياحة والفنادق في مصر، وتنمية المحفظة الاستثمارية، وتوظيف الأصول التاريخية والحديثة لتلبية تطلعات السوق المحلي والدولي، وبما يسهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.