ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال تسول بالقاهرة

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، 10 أطفال من أيدي 10 أشخاص يستغلونهم في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة، وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات أن المتهمين 5 رجال و5 سيدات، لـ8 منهم معلومات جنائية يستغلون الأطفال الأحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، ما يعرضهم للخطر.

ضُبط المتهمون، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، وتسليم الأطفال لأهليتهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.