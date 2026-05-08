الحرس الثوري: هاجمنا المدمرات الأمريكية بصواريخ ومسيّرات برؤوس حربية وألحقنا فيها أضرارا جسيمة

أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل يوم الخميس، أنه هاجم عدة مدمرات أمريكية ردا علةى انتهاك وقف إطلاق النار، بصواريخ باليستية وصورايخ كروز مضادة للسفن ومسيّرات برؤوس حربية.



وقالت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري في بيان لها: "في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقرب من ميناء "جاسك"، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي الإرهابي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مشتركة (تركيبية) واسعة النطاق ودقيقة للغاية باستخدام أنواع عدة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار، حيث تم إطلاق النار باتجاه مدمرات العدو".

وأضاف البيان: "تشير المعلومات الاستخباراتية إلى وقوع أضرار جسيمة بالعدو الأمريكي، وقد فرت ثلاث سفن تابعة للعدو المعتدي بسرعة من منطقة مضيق هرمز".

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "اعترضت القوات الأمريكية هجمات إيرانية غير مبررة، وردّت عليها بضربات دفاعا عن النفس، وذلك بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية ومزودة بصواريخ موجهة تعبر مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان في 7 مايو".

وتابعت: "وقد أطلقت القوات الإيرانية عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، وذلك أثناء عبور السفن الأمريكية "يو إس إس تراكستون" (DDG 103)، و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" (DDG 115)، و"يو إس إس ماسون" (DDG 87) عبر هذا الممر البحري الدولي. ولم تتعرض أي من الأصول الأمريكية لأي إصابات".



وقامت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وفق البيان، بـ"تحييد التهديدات القادمة، واستهداف منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن شن الهجمات ضد القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، ومراكز القيادة والسيطرة، وعُقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

وأكدت "القيادة المركزية" أنها "لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها تظل في وضعية استعداد وجاهزية لحماية القوات الأمريكية".

في حين نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت ميناء قشم وميناء بندر عباس في إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "لا يُمثّل استئنافا للحرب".