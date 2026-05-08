ترامب ينتقد أسعار تذاكر كأس العالم في تصريح نادر

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريح نادر انتقد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال التي ستقام في أمريكا الشمالية في شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتعرض "فيفا" لانتقادات واسعة من مجموعات المشجعين بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن ترامب عادة ما كان يؤيد رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، قبل انطلاق البطولة الموسعة.

لكن بعد أن أبلغته صحيفة "نيويورك بوست" أن سعر تذاكر مباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراجواي في 12 يونيو في لوس أنجليس قد يصل إلى 1000 دولار، أدرك ترامب وجهة نظر المشجعين.

ونُقل عنه قوله اليوم الخميس: "لم أكن أعرف هذا الرقم. بالتأكيد أود أن أكون هناك، لكنني لن أدفع هذا المبلغ أيضا، لأكون صريحا معكم".

وكان إنفانتينو قد دافع عن أسعار التذاكر هذا الأسبوع، قائلا إن بعض تذاكر كأس العالم معروضة بسعر أقل من سعر حضور إحدى مباريات الجامعات الأمريكية.

لكن ترامب يرغب في أن تتاح الفرصة لجماهير الطبقة العاملة لمشاهدة المباريات.

وقال: "سيتعين عليّ أن ألقي نظرة على الأمر".

وأضاف: "إذا لم يتمكن سكان كوينز وبروكلين وكل محبي دونالد ترامب من الحضور، فسأشعر بخيبة أمل، لكن في الوقت نفسه، إنه نجاح باهر. أود أن أتمكن من إتاحة الفرصة لمن انتخبوني لحضور المباريات".