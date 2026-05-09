باكستان تنفي ادعاءات بترحيل رعاياها من الإمارات

نفت وزارة الداخلية الباكستانية تقارير تتعلق بـ"عمليات ترحيل مستهدفة" لمواطنين باكستانيين من الإمارات العربية المتحدة، واصفة تلك الادعاءات بأنها "مغرضة" وجزء من "حملة دعاية خبيثة".

وكانت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد زعمت أنه تم ترحيل حوالي 1200 باكستاني من الإمارات العربية المتحدة، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

وزعم تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات العربية المتحدة بدأت عملية طرد واسعة النطاق للعمال الباكستانيين.

وذكر التقرير أنه تم إجراء مقابلات مع 20 شيعيا باكستانيا، من بينهم 8 رجال أعمال مقيمين في الإمارات، الذين زعموا أنه تم ترحيل موظفيهم الباكستانيين في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف التقرير، أن عمليات الترحيل جاءت وسط "استياء إماراتي بسبب رد باكستان على الضربات الإيرانية" على الدولة الخليجية، بينما كانت إسلام آباد تحاول التوسط في اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.