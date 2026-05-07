قطر والإمارات تطلقان مشروعا لإنشاء أكبر نظام كابلات بحرية في منطقة دول التعاون

أعلنت مجموعة "أريدُ" (شركة مساهمة قطرية عامة) اليوم عن شراكة مع شركة "دو"، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، لإنزال كابل "الألياف الضوئية في الخليج (إف أي جي)" في الإمارات.

وأوضحت "أريدُ" في بيان أن نظام "الألياف الضوئية في الخليج" يعد أكبر نظام كابلات بحرية يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صمم لتوفير سعة بيانات تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجا من الألياف الضوئية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويجري تطوير النظام لتلبية الطلب المتزايد من مزودي الحوسبة فائقة النطاق ومزودي الخدمات السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات، بما يتيح تدفقات البيانات بكفاءة عالية وزمن استجابة منخفض عبر كلٍّ من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والعراق وسلطنة عُمان.

ويقود المشروع شركة "أريدُ لشبكات الألياف الضوئية"، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها مؤخرًا لإدارة استثمارات مجموعة "أريدُ" وتوسيعها في مجال الاتصال الدولي والبنية التحتية للكابلات البحرية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريدُ" عزيز العثمان فخرو: "يعكس مشروع "الألياف الضوئية في الخليج" اهتمامنا المستمر بإنشاء بنية تحتية للاتصال عالية السعة ومرنة تتماشى مع تطور الطلب. وتمثل هذه الشراكة مع "دو" خطوة أخرى في تنفيذ المشروع، وبالتقدم المحرز في نقاط الإنزال الأخرى، فإنها تعزز دور الاتصال الدولي في دعم النمو الرقمي طويل الأمد في المنطقة".