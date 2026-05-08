ترامب: 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز تحت النيران ودمرت المسيرات والزوارق الإيرانية بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نجاح ثلاث مدمرات أمريكية «من الطراز العالمي» في عبور مضيق هرمز بـ «نجاح باهر»، مشيراً إلى أن عملية العبور تمت «تحت وابل من النيران الكثيفة».

وقال عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، إن المدمرات الثلاث لم تُصب بأي أذى خلال العملية، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن الإيرانية المهاجمة التي دُمرت بالكامل.

وأشار إلى تدمير العديد من الزوارق الصغيرة التي تستخدمها طهران كبديل لأسطولها البحري المُدمر خلال الحرب، مؤكدا أن «الزوارق غرقت في قاع البحر بسرعة وكفاءة بعد أن أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة».

كما لفت إلى «احتراق طائرات مسيّرة إيرانية في الجو وسقوطها في المحيط برشاقة، تمامًا كفراشة تهوي إلى قبرها» بحسب وصفه.

وشدد أن «إيران ليست دولة طبيعية لتسمح لهذه المدمرات بالمرور»، معتبرا أن من «يقودهم مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي، لفعلوا ذلك دون تردد، ولكن هذه الفرصة لن تتاح لهم أبدًا».

واختتم متوعدا بهزيمتهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، قائلا: «كما هزمناهم اليوم، سنهزمهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، إن لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة! ستنضم مدمراتنا الثلاث، مع طواقمها الرائعة، إلى حصارنا البحري، الذي هو بحق جدار من فولاذ».