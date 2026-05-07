 إيران تنشئ هيئة جديدة للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز
الخميس 7 مايو 2026 10:56 م القاهرة
إيران تنشئ هيئة جديدة للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز

دبي (أ ب)
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 10:40 م | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 10:40 م

أفادت شركة بيانات شحن، اليوم الخميس، بأن إيران أنشأت هيئة حكومية لفحص السفن الراغبة في المرور عبر مضيق هرمز الحيوي وفرض رسوم عليها، في وقت أعلنت فيه طهران أنها تدرس أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب.

وأثار التحرك الإيراني الرامي إلى إضفاء الصبغة الرسمية على سيطرتها على المضيق مخاوف جديدة بشأن حركة الملاحة الدولية، مع احتجاز مئات السفن التجارية في الخليج وعدم قدرتها على الوصول إلى أعالي البحار.

ومع ذلك، أنعش الأمل في احتمال أن ينتهي الصراع المستمر منذ شهرين قريبا الأسواق الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الجمهورية الإسلامية تدرس الرسائل الواردة من باكستان، التي تتولى الوساطة في مفاوضات السلام، لكنها "لم تتوصل بعد إلى نتيجة، ولم يتم تقديم أي رد إلى الجانب الأمريكي"، وفقا لما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.


