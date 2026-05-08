زعيم كوريا الشمالية يتفقد مدفعية قادرة على ضرب سيول

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد إنتاج مدفعية جديدة يزيد مداها عن 60 كيلومترا سيتم نشرها عند الحدود الكورية الجنوبية لتعزيز القدرة على ضرب العاصمة سيول وأهداف أخرى.

ونقلت الوكالة عن كيم القول إن المدى الموسع للمدفع الهاوتزر ذاتي الحركة الجديد عيار 155 ملم "سيضمن تغييرا كبيرا وميزة في العمليات البرية لجيشنا".

وذكرت أن كيم أشرف بشكل منفصل على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية يجري اختبارهما تمهيدا لنشرهما. وأصدر أوامر ببناء مدمرتين أخريين.

ودأبت كوريا الشمالية على مدى عقود على تطوير أسلحة استراتيجية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية والوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووسعت أيضا في السنوات الماضية من ترسانتها التقليدية.

وقال مسئولون وخبراء من كوريا الجنوبية إن تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالصواريخ والمدفعية، دعما لحربها ضد أوكرانيا، أتاح لها بيانات ميدانية عالية القيمة حول أسلحتها.