ترامب: الطائرة التي أهدتها قطر ستكون جاهزة للاستخدام بحلول عيد الاستقلال

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الطائرة الجامبو التي أهدتها قطر ستكون جاهزة للاستخدام كطائرة حكومية بحلول الرابع من يوليو المقبل، على الرغم من انتقادات مستمرة ومزاعم بالفساد فيما يتعلق بالاتفاق.

وبسؤال أحد الصحفيين له أمس الخميس فيما إذا كان يتوقع أن تكون الطائرة متاحة بحلول احتفالات عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، التي تصادف الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، أجاب ترامب "نعم".

وقبل ترامب الطائرة من الدولة الخليجية في مايو 2025، على الرغم من انتقاد حاد من الديمقراطيين وخبراء الأخلاقيات، ما أثار جدلا بشأن فساد محتمل وتدخل أجنبي.

وكانت تقارير سابقة قد قدرت قيمة الطائرة بوينج 747 بحوالي 400 مليون دولار. ووصف الديمقراطيون الهدية بأنها "فساد صارخ" وهددوا باحتجاجات في الكونجرس.

ودافع ترامب مرارا عن قبول الطائرة، بحجة أن رفض "طائرة مجانية وباهظة الثمن للغاية" كان سيكون "أمرا غبيا" مضيفا أن هذا الترتيب سيوفر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.