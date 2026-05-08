لاعب الزمالك السابق يكشف أسباب تراجع مستوى ناصر منسي

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن قرار المدير الفني معتمد جمال بإبقاء خوان بيزيرا على دكة البدلاء في مواجهة سموحة الأخيرة كان قرارًا موفقًا، مشيرًا إلى أن الدفع به أساسيًا كان قد يعرضه للإجهاد أو الإصابة، بينما أسهمت مشاركته كبديل في حسم اللقاء وتحقيق الفوز.

وقال جعفر، خلال مداخلة ببرنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر، إن الجهاز الفني من المرجح ألا يُجازف بالدفع ببيزيرا أساسيًا في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، مع الاتجاه لتجهيزه لمواجهة الإياب، إلى جانب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن بيزيرا يُعد اللاعب الأكثر تأثيرًا وخطورة داخل صفوف الزمالك، موضحًا أن الفريق كان يعوّل على شيكو بانزا، إلا أن مستواه لم يكن ثابتًا بالشكل المطلوب، في ظل عدم توافر بديل بنفس القدرات الفنية والبدنية.

وأشار إلى أن آدم كايد لاعب مميز، لكنه لم يحصل على فرص مشاركة منتظمة مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستعجال في تقييم بعض اللاعبين ساهم في التأثير سلبًا على مستوى ناصر منسي، الذي تأثر نفسيًا نتيجة غيابه عن التسجيل، وهو ما انعكس على أدائه خلال آخر مباراتين.