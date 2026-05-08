معتمد جمال: لاعبو الزمالك لديهم دوافع لتحقيق الفوز في ذهاب الكونفدرالية

يرى معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، أن اللاعبين لديهم روح معنوية عالية ودوافع كبيرة لتحقيق الفوزأمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الذهاب من نهائي الكونفدرالية، قبل مباراة الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال معتمد جمال في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»: «نستعد بجدية للمباراة في ظل أهميتها وهي بمثابة الشوط الأول للنهائي، والفريق بدأ الاستعداد فور الوصول إلى الجزائر، يوم الأربعاء، وذلك بالرغم من إرهاق اللاعبين خاصة وأن نادي الزمالك خاض مباراة في الدوري المصري يوم الثلاثاء الماضي».

وأضاف: «أغلقنا صفحة الدوري ونستعد للقاء ذهاب النهائي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، والفوز للاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب الإفريقي، وتركيزنا حاليًا على هذه المواجهة».

وتابع: «لاعبو الزمالك لديهم روح كبيرة ودوافع لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بجانب وجود لاعبين كبار وعناصر خبرات هدفها تحقيق المكسب في المباراة التي سنلعبها في الجزائر، لإسعاد الجماهير».

وأوضح: «نمتلك عناصر خبرة ولاعبين دوليين، كما أن هناك مجموعة من اللاعبين بالفريق سبق وأن خاضت نهائي الكونفدرالية عام 2024 أمام نهضة بركان وفازت باللقب وقتها، كما أن العناصر الجديدة بالفريق لديها خبرة ودوافع لتحقيق أول لقب قاري مع نادي الزمالك».

وأردف: «نادي اتحاد العاصمة منافس قوي والمباراة ستكون صعبة، نحترم الفريق المنافس، ونتابعه جيدًا، وتحضيرات نادي الزمالك كانت منذ وقت قليل بسبب ارتباط الفريق بمنافسة الدوري، واتحاد العاصمة فريق مُحترم ولديه جماهير محترمة، وستكون مواجهة بين فريقين شقيقين».

وواصل: «أتمنى أن تكون الروح الرياضية هي السائدة في المباراة مثلما حدث في مواجهتي نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف النهائي، وأتمنى أن تخرج المباراة بصورة مشرفة تليق بالكرة العربية».

وأكد: «الجانب الذهني عامل مُهم، والتركيز مطلوب في المواجهة من أجل تحقيق أفضل نتيجة إيجابية، ونحرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمباراة، كما طالبتهم بغلق ملف مباريات الدوري، وعدم التفكير سوى في مواجهة اتحاد العاصمة، لأن الفريق الأكثر حضورًا من الناحية الذهنية في المباراة سيستطيع تحقيق أهدافه».

وأتم: «لا أجد كلمات الشكر التي تفي جماهير نادي الزمالك حقها على دعمها المستمر للفريق، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية وأن نسعدهم في الفترة المقبلة بحصد لقبي الدوري المصري والكونفدرالية وننتظر منهم الدعم في المباريات المقبلة كما عودونا دائمًا».