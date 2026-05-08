عبدالسلام الجبلي: التحول للدعم النقدي خطوة هامة تحتاج توعية ومتابعة دقيقة في التنفيذ

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، أهمية توجه الحكومة نحو البدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي مع مطلع العام المالي الجديد، مؤكداً أن هذا التحول يمثل خطوة هامة في ملف الحماية الاجتماعية، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بعيداً عن حلقات التسرب.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، إن الدعم العيني بصورته الحالية كان يواجه تحديات جسيمة تتعلق بجودة السلع وتكلفة اللوجستيات، موضحا، أن الانتقال للنظام النقدي سيعطي المواطن "حرية كاملة" في تحديد أولوياته الاستهلاكية، مما يخلق منافسة شريفة بين المنتجين لتقديم أفضل جودة بأقل سعر، وهو ما يعد أكبر استفادة للمواطن.

وأشار الجبلي إلى أن تلك الخطوة سيكون لها أثر اقتصادى، على مستوى عدد من المحاور، منها تنشيط التصنيع المحلي، مما سيدفع المصانع الوطنية لتطوير خطوط إنتاجها لتناسب ذوق المستهلك الحر، ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية.

وأضاف، "أيضا سيتيح ذلك النظام الجديد للمزارعين التوسع في زراعة المحاصيل التي يطلبها السوق فعلياً، مما يزيد من ربحية الفلاح ويقلل الاعتماد على استيراد سلع بعينها لغرض التموين فقط".

وأكد أهمية ربط قيمة الدعم النقدي بشكل دورى مع الأوضاع الاقتصادية لضمان عدم تأكل قيمة الدعم في حال حدوث تضخم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تظهر نتيجة زيادة السيولة المالية لدى المواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية توعية المواطنين بمميزات ذلك النظام مع الاستعداد بإجراءات وأدوات تضمن التنفيذ الدقيق والجيد ومواجهة أى عقبات أمام تنفيذ ذلك النظام علي أرض الواقع، بشكل يحمى المواطنين ويضمن له إن قيمة الدعم النقدي توفر له احتياجاته التى كان يحصل عليها قبل تفعيل ذلك النظام.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أن الحكومة تدرس بداية من العام المالى القادم بدء عملية تقديم الدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة مع وزيرى التموين والتضامن وكل الجهات المعنية لوضع خريطة لبدء هذا الأمر والإعلان عن تفاصيله قريبا.