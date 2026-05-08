وزير خارجية إيطاليا: أبلغت روبيو أن أوروبا وأمريكا يحتاجان إلى بعضهما

ذكر وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أنه أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة أن أوروبا تحتاج إلى الولايات المتحدة والعكس صحيح، فيما اختتم روبيو يومين من المحادثات لرأب الصدع في إيطاليا والفاتيكان في أعقاب أسابيع من التوترات بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

وأكد تاياني مجددا الروبط القوية عبر الأطلسي، وقال إنه يأمل في "تهدئة التوترات" مع زيارة روبيو. وأضاف أنهما الاثنين ناقشا الحرب الإيرانية وتداعياتها في لبنان بالإضافة إلى الوضع في فنزويلا وكوبا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد التقى أيضا اليوم الجمعة مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وتابع تاياني: "أعتقد أن الأمور يمكن أن تمضي في الاتجاه الصحيح. إنني مقتنع بأن أوروبا تحتاج إلى أمريكا-وإيطاليا تحتاج أمريكا-والولايات المتحدة تحتاج أيضا إلى أوروبا وإيطاليا".

وكان الفاتيكان قد ذكر أن "الحاجة إلى عمل دؤوب من أجل السلام" تمت مناقشتها أمس الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى روما في زيارة لرأب الصدع بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبابا ليو الرابع عشر بسبب حرب إيران.

وذكرت الفاتيكان أنه "تمت إعادة التأكيد على الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة الأمريكية" خلال اجتماع روبيو مع الباب ليو والسكرتير الكردينالي لدولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

لكن تلك العلاقات شهدت توترا بسبب الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب إلى دعوات ليو إلى السلام والحوار لإنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.