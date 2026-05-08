يأمل أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، أن يحقق منتخبه إنجازات كبيرة، خلال مشاركته بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وقال أمير قلعة نويي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر الإيرانية: "آمل أن نتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة في كأس العالم من خلال التخطيط السليم.. أنا متفائل بالفريق الذي أملكه، وبإذن الله سنكون خير ممثل للشعب في كأس العالم".

وأضاف المدرب الإيراني: "لقد دأبت بلادنا على تحويل الأزمات لفرص على مدى ثلاثة عقود، والآن يجب على المنتخب أن يحذو حذوها، وآمل أن يكون لاعبو المنتخب أكثر حماسًا في الملعب".

وتابع: "يحتاج المنتخب لمباراتين أو ثلاث مباريات تحضيرية جيدة، ونحن الآن متأخرون قليلاً في الجري والسرعة وما إلى ذلك.. هناك أزمات واتحاد الكرة يحاول حلها، فهناك بعض المباريات تُلغى في أخر لحظة".

وأكمل: "بعد انتهاء الموسم الجاري، سيتم إضافة اللاعبين المحترفين بالدوريات الخارجية إلى معسكر المنتخب، وسيتم التنسيق بين اللاعبين".

وأتم أمير قلعة نويي تصريحاته قائلًا: "سنبقى في إيران أسبوعًا إضافيًا، ومن ثم سنغادر إلى تركيا في السادس عشر من مايو، لخوض معسكر آخر، ومن ثم سنغادر إلى أمريكا".

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، إذ يفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا، ثم بلجيكا، ثم مصر، وتُقام جميع تلك المباريات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.