جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء 6 قرى بجنوب لبنان قبل شن غارات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات بإخلاء 6 قرى في جنوب لبنان قبل غارات جوية تستهدف حزب الله اللبناني.

وتم توجيه التحذيرات لسكان قرى النميرية، وطير فلسيه، والحلوصية، والحلوصية الفوقا، وطورا، ومعركة بالإخلاء والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلا: "في ظل انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للتحرك ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، ابتداءً من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثم أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى أمس الخميس عن استشهاد 2727 شخصا وإصابة8438 آخرين، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 621ر125 نازحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.