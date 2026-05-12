بدء الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا - فرنسا بنيروبي بمشاركة الرئيس السيسي

بدأت الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا _ فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 30 دولة إفريقية وأمين عام الأمم المتحدة وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وتركز الجلسة الافتتاحية حول سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية وتدعيم التنمية المستدامة والقطاع الخاص بالقارة الإفريقية.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية عددا من الكلمات لرؤساء كينيا وفرنسا وبورندي (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر اليوم تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، كما سيلقي عدد من الرؤساء المشاركين كلمات في الجلسة من بينهم فرنسا ونيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية.

كما سيجري الرئيس اليوم عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.