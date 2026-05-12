كوريا الجنوبية تسجل أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول لعام 2026

أظهرت بيانات جديدة تسجيل كوريا الجنوبية أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى في العالم خلال الربع الأول لعام 2026.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، أن مكتب الإحصاء الاقتصادي بالبنك المركزي قال اليوم الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد حساب التضخم، ارتفع بنسبة 1.694% خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، لتتصدر كوريا الجنوبية قائمة تضم 22 دولة أصدرت تقديراتها الأولية أمس الاثنين.

وسجلت إندونيسيا نموا بنسبة 1.367% والصين 1.3%، في حين سجلت اقتصاديات أخرى مثل الولايات المتحدة معدلات نمو أقل من 1%.