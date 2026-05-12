 كوريا الجنوبية تسجل أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول لعام 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول لعام 2026

 سول - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 11:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 11:14 ص

أظهرت بيانات جديدة تسجيل كوريا الجنوبية أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى في العالم خلال الربع الأول لعام 2026.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، أن مكتب الإحصاء الاقتصادي بالبنك المركزي قال اليوم الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد حساب التضخم، ارتفع بنسبة 1.694% خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، لتتصدر كوريا الجنوبية قائمة تضم 22 دولة أصدرت تقديراتها الأولية أمس الاثنين.

وسجلت إندونيسيا نموا بنسبة 1.367% والصين 1.3%، في حين سجلت اقتصاديات أخرى مثل الولايات المتحدة معدلات نمو أقل من 1%.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك