الصحة السعودية توصي بتطعيمات أساسية لحجاج الداخل

حددت وزارة الصحة السعودية، مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام قبل موسم الحج كحد أقصى لتلقي اللقاحات، مؤكدة أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لضمان أداء المناسك بصحة وسلامة، ضمن جهودها لتعزيز الوقاية ورفع الجاهزية الصحية لحجاج الداخل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الفترة المثالية لتلقي لقاحات الحج تبدأ من الآن وحتى قبل انطلاق الموسم بعشرة أيام، بما يضمن تحقيق الاستجابة المناعية المطلوبة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

وبيّنت أن اللقاحات الموصى بها تشمل: الحمى الشوكية، وكوفيد-19، والإنفلونزا الموسمية، نظرًا لدورها الحيوي في الحد من انتشار العدوى خلال موسم يشهد كثافة بشرية عالية.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على اللقاحات من خلال حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي، ضمن خدمات عيادات تطعيم البالغين، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتسهيل الوصول للخدمة.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن تلقي اللقاحات معًا أو بشكل متفرق وفق تقييم المختصين، مشددة على مأمونيتها العالية، بما في ذلك للحوامل، حيث تخضع جميعها لمعايير السلامة المعتمدة.

وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الصحة الوقائية، والحد من المخاطر الصحية، وضمان موسم حج آمن وصحي لضيوف الرحمن.