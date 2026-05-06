ساكا: أتمنى نهاية مثالية لمشوار أرسنال في دوري الأبطال

عبّر بوكايو ساكا، نجم أرسنال، عن سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا طموحه في تتويج هذه المسيرة بنهاية سعيدة هذا الموسم.

وسجل ساكا هدف الفوز الوحيد في شباك أتلتيكو مدريد خلال مواجهة الإياب في لندن، ليمنح “المدفعجية” بطاقة التأهل، مستفيدين من التعادل ذهابًا بنتيجة 1-1 في إسبانيا.

وقال ساكا في تصريحات لشبكة Amazon Prime Video: “ربما يبعدني الحديث الآن عن أجواء الاحتفال، لكن علينا أن ندرك قيمة هذا الإنجاز بالنسبة لنا ولجماهيرنا”.

وأضاف: “نحن في غاية السعادة، لكن الطريق إلى النهائي لم يكن سهلًا، حيث واجهنا ضغوطًا كبيرة في مباراة كانت حاسمة للطرفين”.

وأشار الدولي الإنجليزي إلى أن فريقه أدار اللقاء بذكاء، لافتًا إلى أن الأجواء كانت استثنائية منذ لحظة الوصول إلى الملعب، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب.

وتابع: “كرة القدم لعبة تفاصيل، أحيانًا تقف إلى جانبك وأحيانًا تعاندك، لكن الأهم أن تكون جاهزًا، وقد كنت مستعدًا وسجلت الهدف”.

وأكد ساكا أن بلوغ هذه المرحلة يتطلب التعامل مع الضغوط والانتقادات، موضحًا: “الانتقادات أمر طبيعي، لكننا نركز فقط على التطور وتحقيق أهدافنا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الوصول إلى النهائي قصة مميزة، وأتمنى أن تُختتم بنهاية سعيدة في بودابست”.

ومن المنتظر أن يواجه أرسنال في النهائي الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بعد فوز الفريق الفرنسي ذهابًا بنتيجة 5-4 في لقاء مثير.