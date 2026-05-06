ألمانيا تحذر إسرائيل: لبنان يجب ألا يتحول إلى ساحة حرب

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل اليوم الثلاثاء من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان.

وأكد فاديفول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين أن لبنان يجب "ألا يتحول إلى ساحة حرب".

وقال إن من غير المقبول أن ينشأ الجيل الشاب في لبنان "وسط أنقاض منازل آبائهم"، مضيفا أن ذلك لن يجعل إسرائيل "أكثر أمانا أيضا".

وفي الوقت نفسه، أدان بشدة الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل "بأقوى العبارات الممكنة"، ودعا الحكومة اللبنانية التي ليست طرفا في النزاع، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحركة.

وأضاف: "نحن نعتقد أن مفتاح استقرار لبنان يكمن في تعزيز الدولة اللبنانية".

وتابع فاديفول قائلا إن هناك حاجة إلى اتفاق لحماية المدنيين في كلا البلدين، وشدد على أن "أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ عقود تبعث على الأمل".

من ناحيته، شدد ساعر على أن إسرائيل جادة في إجراء مفاوضات مع لبنان، موضحا أن سكان شمال إسرائيل يعيشون "واقعا لا يحتمل" في ظل هجمات حزب الله.

كما أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي مجددا أن إسرائيل لا تطمح إلى أي ضم أراض لبنانية، وأن وجودها في جنوب لبنان يهدف إلى حماية مواطنيها فحسب.