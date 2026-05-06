استطلاع: نحو 6 من كل 10 بالغين أمريكيين يعتقدون أن البلاد لم تعد وجهة مثالية للمهاجرين

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز (نورك) لأبحاث الشئون العامة، أن نحو 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد لم تعد وجهة مثالية للمهاجرين.

كما أظهر الاستطلاع، أن نحو 3 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد وجهة مثالية للمهاجرين، فيما قال نحو 1 من كل 10 أشخاص إنها لم تكن كذلك على الإطلاق.

وأشار الاستطلاع، إلى أن الاعتقاد بأن أمريكا لم تعد وجهة مثالية للمهاجرين، أكثر انتشارا بين الديمقراطيين والمستقلين.

وقال نيك جريفاس، وهو ديمقراطي يبلغ من العمر 40 عاما من ولاية ماساتشوستس، إنه يخشى أن تؤدي سياسات الهجرة الفيدرالية إلى ثني الوافدين الجدد عن الاستثمار في مجتمعاتهم، خاصة إذا كانوا لا يعتقدون أنه سيتم السماح لهم بالبقاء.

وأضاف جريفاس: "تكون أقل استعدادا لتنفيذ استثمارات إذا لم تكن متأكدا أنك ستتمكن من البقاء".

وفي سياق منفصل، ذكر تقرير نشره موقع "أكسيوس"، أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن المقترح يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وفتح مضيق هرمز أمام السفن.

ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة تتعلق بالاتفاق المحتمل.