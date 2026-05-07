مصرع شاب بعد اصطدام دراجته بعمود إنارة في الفيوم

لقي شاب مصرعه في حادث مروري بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مساء الأربعاء، إثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلها بعمود إنارة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب «عبد الله ع. ب» من قرية طبهار، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.