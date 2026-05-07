“مستقبل وطن” يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية لعرض استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة

استضاف حزب مستقبل وطن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين للحزب، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة البترول، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض اللقاء استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، والمستجدات في عمل الوزارة، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة ونواب الحزب.

ومن جانبه، رحّب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، بالوزير وقيادات الوزارة، مشيدًا بالأداء والتكامل المحقق بين نواب الحزب أعضاء لجنتي الطاقة في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ).

ومن ناحيته، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، بروح التكامل، مستطردًا أنها سر النجاح من أجل مصر، مشيرًا إلى العمل التكاملي مع النواب ومع الوزراء في الحكومة.

وأكد وزير البترول توافر المنتجات البترولية لصيف 2026، مشيرًا إلى وجود عمل تكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة، وأنه سيكون صيفًا آمنًا، مؤكدًا أهمية التوعية بترشيد الاستهلاك.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة وأولوياتها تتمثل في تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية، بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وزيادة الإنتاج من الغاز والزيت.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن التنسيق والتشاور مع حزب مستقبل وطن يهدفان إلى تحقيق الصالح العام.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع، في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب، دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سياسية رشيدة.