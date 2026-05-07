الذهب العالمي مستقر مع تركيز الأسواق على اتفاق سلام محتمل بين أمريكا وإيران

استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس إذ يلتزم المستثمرون الحذر في انتظار المزيد من التفاصيل حول اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4688.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل نيسان.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.1 بالمئة إلى 4696.60 دولار.
وقالت إيران أمس الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا، لكنه يترك المطالب الأمريكية الرئيسية ذات الصلة بتعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 77.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2062.50 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1533.25 دولار.