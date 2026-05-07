الذهب العالمي مستقر مع تركيز الأسواق على اتفاق سلام محتمل بين أمريكا وإيران

استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى ​لها في أسبوع اليوم الخميس ‌إذ يلتزم المستثمرون الحذر في انتظار المزيد من التفاصيل حول اتفاق سلام ​محتمل بين الولايات المتحدة ​وإيران.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند ⁠4688.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​0059 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه ​بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل نيسان.

وزادت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ​يونيو حزيران 0.1 بالمئة إلى 4696.60 دولار.



وقالت ‌إيران ⁠أمس الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا، لكنه يترك المطالب ​الأمريكية الرئيسية ​ذات الصلة ⁠بتعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز ​دون حل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ⁠تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 77.16 دولار للأوقية، ⁠وارتفع ​البلاتين 0.1 بالمئة إلى ​2062.50 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى ​1533.25 دولار.