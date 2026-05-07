نقابة الصحفيين: التزام مهني مشرف في جنازة هاني شاكر واستمرار ضوابط التغطية في العزاء بالتعاون مع SOKNA

لجنة المتابعة وشُعبة المصورين تعملان على تطوير الإجراءات المنظمة لتغطية الجنازات والعزاءات

لا صحة لما تردد عن وجود QR Code لدخول صلاة الجنازة أمس أو العزاء اليوم

تتقدم لجنة المتابعة في نقابة الصحفيين، وشُعبة المصورين، بالشكر للزملاء المصورين الصحفيين، الذين شاركوا في تغطية وتوثيق جنازة أمير الغناء العربي هاني شاكر أمس الأربعاء، وتشيد بالتزامهم بالأكواد والقواعد التنظيمية، التي وضعتها النقابة؛ لتغطية جنازات الشخصيات العامة، وتقديمهم صورة تليق بالصحافة المصرية.

وإذ تشير اللجنة إلى نجاح التجربة الأولى لتنظيم تغطية وتوثيق جنازات الشخصيات العامة من خلال الضوابط، التي اتفق عليها بين نقابة الصحفيين وSOKNA، كما تؤكد استمرار العمل بذات الآليات في العزاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد بجوار منطقة بالم هيلز مساء اليوم الخميس.

أوضح محمود كامل عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة المتابعة أن الصورة، التي ظهرت في تغطية الجنازة تعبر عن الفارق الكبير بين التغطية الصحفية، والتغطيات غير المنضبطة، التي يقوم بها منتحلو صفة صحفيين، أو أصحاب صفحات ومنصات إلكترونية لا علاقة لها بالعمل الصحفي.

وأشار إلى أن اللجنة وبالتنسيق مع شُعبة المصورين تتابع تنفيذ ضوابط التغطية الصحفية غدًا في عزاء الفنان هاني شاكر، الذي يتوقع أن يحظى بحضور كبير من الشخصيات الفنية والعامة، بالإضافة إلى جمهوره؛ ليخرج بالصورة اللائقة، التي ظهرت في تغطية الجنازة.

وأعرب مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين بنقابة الصحفيين عن تقديره للدور الكبير، الذي يقوم به الصحفيون والمصورون في توثيق تاريخ الفن، وعبر عن ثقته في تغيير شكل التغطيات الصحفية في وقائع جنازات وعزاءات الشخصيات العامة مستقبلًا وفقًا للضوابط والإجراءات، التي وضعتها نقابة الصحفيين وتتابع الالتزام بها.

من جانبه، أوضح أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ SOKNA، أنه فخور بنتيجة التعاون المثمر بين SOKNA، ونقابة الصحفيين اليوم، وهو ما انعكس على خروج مشهد الجنازة بصورة مشرفة تعكس وعي الصحفيين وتقديرهم للموقف، واحترامهم لمشاعر أسرة الفنان الراحل.

جدير بالذكر، أنه لا صحة لما تردد عن وجود QR Code لدخول الراغبين في أداء صلاة الجنازة أمس أو العزاء اليوم.