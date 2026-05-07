باريس يتخطى بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالتأهل للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء.

عاد الفريق الباريسي ببطاقة التأهل من معقل منافسه بالتعادل 1 / 1.

تقدم الضيوف بهدف عثمان ديمبلي بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، وأدرك بايرن التعادل بهدف هاري كين في الدقيقة 94.

وتأهل العملاق الباريسي متفوقًا بنتيجة 6 / 5 في مجموع المباراتين بعد الفوز 5 / 4 ذهابًا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

ويستعد باريس سان جيرمان لظهوره الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه باللقب في العام الماضي 2025 بفوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر على ملعب أليانز أرينا، والخسارة بهدف أمام بايرن في نهائي عام 2020 الذي أقيم في البرتغال.

في المقابل، عجز بايرن ميونخ عن التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية عشرة في تاريخه منذ تتويجه السادس والأخير باللقب في عام 2020.

وسيلعب باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي ستقام يوم 30 مايو/أيار بالعاصمة المجرية بودابست ضد أرسنال الإنجليزي الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني.