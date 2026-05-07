تنشيط السياحة: استضافة 270 قائد سياحة عالمي رسالة طمأنة قوية للعالم حول أمن واستقرار مصر

قال الدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إنّ استضافة مصر لأكثر من 270 قيادة تنفيذية وحكومية من قطاع السياحة والسفر والطيران العالمي تمثل رسالة قوية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وندى رضا مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أن مشاركة هذه القيادات في جولة تشمل عبور قناة السويس والتجول في القاهرة وعدد من المدن الأخرى، تعكس ثقة دولية متزايدة في المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن فعاليات مكثفة وأنشطة مهنية متعددة.

وأوضح يوسف أن الحدث لا يقتصر على كونه رحلة تعريفية، بل يشمل ورش عمل وجلسات نقاش متخصصة تتناول قضايا تطوير قطاع السياحة، مثل التعافي بعد الأزمات، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر، إلى جانب بحث فرص الاستثمار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن المؤتمر السنوي الذي يُعقد في مصر يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على جذب كبار الخبراء وصناع القرار في صناعة السياحة عالميًا.

ولفت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين بضخ استثمارات في السوق المصري، خاصة في مناطق مثل جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي، إلى جانب المدن الكبرى.