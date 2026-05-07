إيران تبلغ السفن التجارية بمضيق هرمز: موانئنا جاهزة لتقديم خدمات بحرية ودعم فني

وكالات
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 12:50 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 12:51 ص

أبلغت إيران، السفن التجارية بمضيق هرمز بأن موانئها جاهزة لتقديم خدمات بحرية وخدمات الدعم الفني.

ونقلت وكالة إيرنا عن منظمة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية، أنها أرسلت رسالة رسمية إلى قادة السفن التجارية الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية، تُعلن فيها عن جاهزية موانئ البلاد التامة لتقديم الخدمات البحرية العامة، والدعم الفني، والخدمات الصحية والطبية.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق، وفق وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن حرب إيران ​قد تنتهي ويعاد فتح مضيق ‌هرمز إذا التزمت طهران بما تم ‌الاتفاق ‌عليه.

وكتب في منشور على منصته "تروث سوشال": "بافتراض أن ‌إيران وافقت على ‌الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية ‌ملحمة الغضب الأسطورية بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام ​الجميع، ومن بينهم ​إيران".

وأضاف: "إذا لم توافق، سيبدأ القصف، ​وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه ​من ‌قبل".


