التصريح بدفن جثمان شاب عُثر على جثته بجوار شريط السكة الحديد في سمالوط

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان صياد عُثر على جثته بجوار شريط السكة الحديد.

وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة الدكتور محمد صلاح بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، حيث كشف في تقريره عن وجود كسر بالجمجمة وكسر بعظام الوجه، دون التمكن من الجزم بسبب الوفاة، مع إحالة الأمر للنيابة العامة للتصرف، وبناءً عليه قررت النيابة عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من القبض على شاب يعمل صيادًا يُدعى «عصام ح.»، عشريني العمر، ومقيم بقرية أطسا البلد، وذلك لإجراء تحقيقات معه بناءً على أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، بشأن واقعة وفاة شاب يُدعى هشام محمد خلف الله، 21 عامًا، ويعمل صيادًا، والذي لقي مصرعه على شريط قضبان السكة الحديد.

ورجحت التحريات الأولية، بعد سماع أقوال أحد شهود العيان، أن الشاب المتوفى تعرض لاعتداء على يد عدد من زملائه في العمل، على خلفية خلاف نشب بينهم أثناء العمل، بينما ذكر المتهم في أقواله أن صديقه توفي أثناء عبور القطار بشكل سريع، ما أدى إلى سقوطه ووفاته نتيجة ضغط الهواء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت إلى المستشفى ومحل الواقعة بقيادة رئيس المباحث ومعاونه محمد غلاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من معاينته، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين، وكشف ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شرق من إلقاء القبض على شاب عشريني، متهم في شبهة جنائية على خلفية وفاة صديقه أثناء مشادة كلامية بينهما.