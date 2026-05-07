الخميس 7 مايو 2026 11:11 ص القاهرة
إداريا.. تأجيل محاكمة عصابة السيدات للاتجار بالمخدرات في مدينة نصر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 10:50 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 10:50 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهمين اثنين، إداريًا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة مدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط ربتى منزل وعاطل، بعد ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في نشاط إجرامي منظم لترويج المواد المخدرة، خاصة الحشيش ومخدر الشابو، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع، إلى جانب أدوات تستخدم في عملية التوزيع.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت التحقيقات، ووجهت لهما تهم الاتجار في المواد المخدرة، قبل أن تأمر بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة.

