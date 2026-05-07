تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تحقيقات موسعة وفحصًا شاملًا لكشف لغز جريمة قتل هزت مركز جرجا، إثر العثور على سيدة في العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل مسكنها، وسط تكثيف أمني للوصول إلى الجاني ودوافع الجريمة.

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة داخل مسكنها بنطاق دائرة مركز جرجا متأثرة بإصابة قطعية.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وفرق المباحث إلى موقع الحادث بقرية «بيت خلاف» التابعة لمجلس قروي بيت داود، وبالفحص والتحري الأولي تبين وفاة المدعوة (سهام خ. أ – 38 عامًا)، إثر تعرضها لطعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين»، حيث وُجدت جثتها غارقة في الدماء داخل منزلها.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، حيث وُضع تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتوقيتها.

فيما شكّلت مديرية أمن سوهاج فريق بحث جنائي عالي المستوى، يعكف حاليًا على مناقشة شهود العيان، وفحص الدائرة المقربة من المجني عليها، وتفريغ الكاميرات القريبة لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.