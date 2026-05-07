إجلاء شخص إلى ألمانيا للفحص بعد تعرضه لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية وسط تفش للمرض

قال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شخصا كان على تماس مع مصاب بفيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية (هونديوس) وصل إلى مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا لإجراء فحوصات طبية احترازية، مساء الأربعاء.

ووصل الشخص ضمن قافلة نقل خاصة إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة دوسلدورف، بعد أن جرى نقله من مطار أمستردام بواسطة فرق الإطفاء في المدينة.

وقال المستشفى في وقت سابق إن الشخص لا تظهر عليه أي أعراض ويفترض أنه غير مصاب بالفيروس.

وأكد المستشفى: "هذا شخص على تماس مع حالة دون وجود دليل مؤكد على إصابة بفيروس هانتا، والدخول إلى المستشفى يتم لأغراض احترازية وتقييم طبي فقط".

وكان ثلاثة ركاب على متن السفينة الراسية قبالة الرأس الأخضر بعد عبورها المحيط الأطلسي قادمة من الأرجنتين وعلى متنها نحو 150 شخصا، قد توفوا خلال تفشي فيروس هانتا.

كما ثبتت إصابة راكب آخر بالفيروس بعد عودته إلى سويسرا.