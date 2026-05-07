الصحة: قرار مجانية الولادة الطبيعية الأولى يسري بجميع مستشفيات القطاع العلاجي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "ولادة آمنة بلا أعباء" تمثل رسالة واضحة من الدولة المصرية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية، ووضع صحة المرأة والطفل في مقدمة الأولويات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وندى رضا مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أن القرار يقضي بأن تكون أول ولادة طبيعية مجانية في مستشفيات القطاع العلاجي بجميع المحافظات التي تضم أقسام ولادة.

وأوضح عبد الغفار أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة لإعادة التوازن بين معدلات الولادة الطبيعية والقيصرية، في ظل ارتفاع غير مبرر وغير طبي في نسب العمليات القيصرية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن المبادرة تشمل المستشفيات العامة والمركزية في جميع المحافظات، وأن الوزارة تعمل منذ فترة على إجراءات متكاملة تشمل التوعية والتدريب ووضع اشتراطات تنظيمية في المستشفيات الحكومية والخاصة.

وتابع، أن الطواقم الطبية مؤهلة بالفعل لإجراء الولادات الطبيعية، وأن الوزارة تركز على توفير بيئة آمنة تشمل الأجهزة الداعمة وأطباء التخدير لضمان ولادة بلا ألم، إلى جانب حملات التوعية المستمرة التي تؤكد أن الولادة الطبيعية هي الخيار الأكثر أمانًا للأم والطفل، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام الصحي وتسهيل اتخاذ القرار الأسري المناسب.

