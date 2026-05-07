استئناف مفاوضات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 19 مايو

من المقرر أن يستأنف مشرعو وحكومات الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في 19 مايو بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بشأن التشريع الذي ينفذ اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب ما قال بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال لانجه: "لقد اختتمنا للتو جولة ثانية بناءة من المحادثات الثلاثية، التي حققنا خلالها تقدما جيدا بشأن مسألة آلية الحماية ومراجعة وتقييم اللائحة الرئيسية، لكن لا يزال أمامنا طريق يجب قطعه".

وأضاف لانجه أن المفاوضين سيواصلون "العمل بسرعة ومسؤولية على مقترحي التشريع"، مشيرا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستعقد في 19 مايو في ستراسبورج.

وقال: "نحن لا نزال أكثر التزاما من أي وقت مضى بالمضي قدما والدفاع عن تفويض البرلمان، وذلك من أجل توفير ضمانات إضافية ستعود بالنفع على المواطنين والشركات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وتأتي أحدث المحادثات بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في تنفيذ اتفاق التجارة الذي تم إبرامه في يوليو 2025، قائلا إنه سيقوم برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات من 15% إلى 25%.

وأكد لانجه أن المفاوضات ستجرى "في ظل احترام كامل لمعاييرنا الديمقراطية وإجراءاتنا وجداولنا الزمنية".