«الشيطان يرتدي برادا 2» يزيح قصة حياة مايكل جاكسون من قمة إيرادات السينما العالمية

• انضمام أفلام «هوكوم» و«مزرعة الحيوانات» و«مياه عميقة» إلى المنافسة.. و«الدراما» يتذيل القائمة

عاد فيلم الكوميديا والدراما «الشيطان يرتدى برادا -The Devil Wears

Prada» بجزئه الثانى، بعد 20 عامًا من طرح الجزء الأولى بدور العرض السينمائية، ليزيح فيلم الدراما والسيرة الذاتية الوثائقى «مايكل - Michael» من قمة إيرادات السينما العالمية بعد اعتلائها لمدة أسبوع واحد فقط.

وتصدر الفيلم شباك تذاكر الأسبوع الـ18 من العام الجارى، فى أول أسبوع من طرحه، محققًا 77 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 233 مليون دولار و600 ألف.

الفيلم إخراج ديفيد فرانكل، وبطولة آن هاثاواى، وميريل ستريب، وجاستين ثيروكس، وإيميلى بلانت، وستانلى توتشى، وكينيث براناه، ولوسى لو، وسيمون أشلى، وباتريك برامال، وترايسى تومس، وبى. جيه.

نوفاك، وريتشل بلوم، وبولين شالاميه، وكونراد ريكامورا، وكاليب هيرون، وتوم جونسون. ويرصد الفيلم تصاعد الصراع بين (ميراندا بريستلى) و(إيميلى تشارلتون)، مساعدتها السابقة التى تحولت إلى مديرة تنفيذية منافسة، حيث تتنافسان على عائدات الإعلانات وسط تراجع وسائل الإعلام المطبوعة، بينما تقترب (ميراندا) من التقاعد.

وتراجع فيلم الدراما والسيرة الذاتية الوثائقى «مايكل - Michael»، إلى المركزالثانى، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققًا 54 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 423 مليون دولار و925 ألفًا.

الفيلم من تأليف جون لوجان، وإخراج أنطونى فوكوا، وبطولة جعفر جاكسون، وكولمان دومينجو، ومايلز تيلر، ولورا هارير، وكات جراهام، ونيا لونج، وديريك لوك، وكندريك سامبسون، ولارينز تيت، وجيسيكا سولا، وكيلين دوريل جونز،. ويتتبع العمل قصة نجاح «مايكل جاكسون» منذ أن ظهر وهو طفل صغير وبدأ حياته المهنية، إلى أن أصبح ملك أغانى البوب، وحتى لأسابيع الأخيرة فى حياته التى انتهت عام 2009.

كما تراجع فيلم الرسومات المتحركة «سوبر ماريو جالاكسى -The Super Mario

Galaxy Movie» إلى المركز الثالث، فى خامس أسبوع من طرحه، محققًا 12 مليون دولار و100 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 89 مليون دولار و223 ألفًا.

الفيلم إخراج آرون هورفاث، ومايكل جيلينك، وقام بأداء الأصوات كلا من كريس برات، وأنيا تايلور جوى، وجاك بلاك، وتشارلى داى،

وكيجان مايكل كاى، وكيفن مايكل ريتشاردسون، وبينى صفدى، وبرى لارسون،وجلين باول، وإد سكادر. ويتبع العمل قصة (ماريو)، (لويجي)، (تود)، و(بيتش) فى مغامرة جديدة إلى الفضاء لمواجهة (باوزر جونيور) الذى يسعى لإنقاذ والده بعد أن سجن وتقلص حجمه.

وتراجع أيضًا فيلم المغامرة والخيال العلمى والكوميديا «مشروع الفرصة الأخيرة

Project Hail Mary»، إلى المركز الرابع، فى سابع أسبوع من طرحه، محققًا 8 ملايين دولار و554 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 638 مليون دولار و442 ألفا.

الفيلم إخراج كريستوفر ميلر، وفيل لورد، وبطولة رايان جوسلينج، وميلانا فاينتروب، وليز كينجزمان، وكين ليونج، وساندرا هولر، وليونيل بويس، وجيمس أورتيز، وجيمس رايت، وباستيان أنطونيو فوينتيس،

وتدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء (ريلاند جريس)، الذى يستيقظ من غيبوبة مصابا بفقدان الذاكرة، لكنه يتذكر تدريجيا أنه أُرسل على بعد 12 سنة ضوئية من الأرض فى مشروع الفرصة الأخيرة لإنقاذ البشرية.

واستطاع فيلم الرعب «هوكوم - Hokum»، أن يتواجد بالمركز الخامس، فى أول أسبوع من طرحه، محققًا 6 ملايين دولار و412 ألفًا عالميًا.

الفيلم إخراج داميان ماك كارثى، وبطولة آدم سكوت، وديفيد ويلموت، وأوستن أميليو، وفلورنس أورديش، وبيتر كونان، ويتبع العمل قصة

الروائى (أوم باومان) الذى يلجأ إلى فندق صغير ومعزول لتأبين ذكرى والديه، فيجد نفسه مأخوذًا بحكايات ساحرة، ومع رؤى مقلقة واختفاء صادم، يُجبر على مواجهة زوايا مظلمة من ماضيه.

كما استطاع فيلم الأنيميشن والكوميديا والمغامرة «مزرعة الحيوانات -Animal

Farm»، أن يتواجد بالمركز السادس، فى أول أسبوع من طرحه، محققًا 3 ملايين دولار و400 ألف عالميًا.

الفيلم من تأليف جورج أورويل، ونيكولاس ستولر، وإخراج أندى سركيس، وقام بأداء الأصوات كل من ستيف بوسيمى، ووودى هاريلسون، وسيث روجان، وأندى سركيس، وكيران كولكين، وجلين كلوز.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الحيوانات فى مزرعة، لكنهم يقررون التمرد على أصحابها للاستيلاء على سلطة المزرعة، وبمرور الوقت تظهر العديد من السلبيات التى تهدد حريتهم. وتراجع فيلم الرعب «المومياء - Lee Cronin's The Mummy»، إلى المركز السابع، بثالث أسبوع من طرحه، محققًا مليونين دولار و230 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 80 مليون دولار و47 ألفًا.

الفيلم من تأليف وإخراج لى كرونين، وبطولة جاك رينور، وفيرونيكا فالكون، ومى القلماوى، ولايا كوستا، وإميلى ميتشل، وحياة كامل، وناتالى جريس، وبيلى روى، وشايلو مولينا، ومى الغيطى. ويتتبع الفيلم زوجين وابنتهما أثناء مواجهة خطر كبير، حيث تخوض العائلة تجربة مرعبة مع مومياء خطيرة.

واستطاع فيلم الرعب والإثارة «مياه عميقة - Deep Water»، أن يتواجد بالمركز الثامن، فى أول أسبوع من طرحه، محققًا مليونين دولار و152 ألفًا عالميًا.

الفيلم إخراج رينى هارلن، وبطولة بن كينجسلى، وآرون إيكهارت، وأنجوس سامبسون، وكيلى جيل، ومادلين ويست، ومارك حادلوو، وبريا جين، ومولى بيل رايت، ورميان نيوتن، وروب كيبا ويليامز، ولوسى باريت، وريتشارد كروشلى، ورايان بون، وكيت فيتزباتريك،. وتبدأ أحداثه عندما تجبر مجموعة من الركاب حول العالم فى طريقهم من لوس أنجلوس إلى شنغهاى للهبوط الاضطرارى فى أعماق المحيط، ويخوضون صراع للبقاء ضد القروش.

كما استطاع فيلم الرسومات المتحركة اليابانى «فيلم ذلك الوقت الذى تجسدت فيه كوحش هلامى: دموع البحر الأزرق -That Time I Got Reincarnated

as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea»، أن يتواجد بالمركز التاسع، فى أول أسبوع من طرحه، محققًا مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 5 ملايين دولار و198 ألفًا.

الفيلم إخراج ياسوهيتو كيكوتشى، وقام بأداء الأصوات كل من تيا لين بالارد، وأليجرا كلارك، وأمبر لى كونورز، ولوسين دودج، وتاكويا إجوتشى، وماكوتو فوروكاوا، ورينا هيداكا، وماو إيتشيميتشى، وهيساكو كانيموتو، وبريتنى كاربوسكى، وآياكو كواسومى، وريويتشى كيجيما.

وتذيل القائمة فيلم الدراما والرومانسية والكوميديا «الدراما - The Drama»، فى خامس أسبوع من طرحه، محققًا 908 آلاف دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 115 مليون دولار و899 ألفًا.

الفيلم من إخراج كريستوفر بورجلى، وبطولة روبرت باتينسون، وزندايا، والانا حاييم، ومامودو آثى، ويايا جوسيلين، وسيدنى ليمون، ومايكل أبوت جونيور، وهيلى جيتس.

وتدور أحداث الفيلم حول حبيبين تنهار علاقتهما قبل زواجهما بأيام وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر.