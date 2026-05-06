أعلنت إدارة الدورة الـ40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن إحياء الفنان تامر حسني لحفل ختام المهرجان، والمقرر إقامته يوم 2 أغسطس في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك على خشبة المسرح الجنوبي.

ومن المقرر أن يقوم المطرب الأردني عمر عبد اللات، بإحياء حفل الافتتاح، والمقرر إقامته يوم 22 يوليو المقبل، إذ تم اختيار قائمة المطربين الذين سيحيون حفلات وليالي المهرجان هذا العام.

وعلى ناحية أخرى، يستعد تامر حسني أيضًا لإحياء حفل ختام مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط يوم 27 يونيو المقبل على خشبة مسرح منصة النهضة.



