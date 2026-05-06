 2 أغسطس.. تامر حسني يحيي حفل ختام مهرجان جرش في الأردن - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2026 10:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

2 أغسطس.. تامر حسني يحيي حفل ختام مهرجان جرش في الأردن

منة عصام
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:40 م

أعلنت إدارة الدورة الـ40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن إحياء الفنان تامر حسني لحفل ختام المهرجان، والمقرر إقامته يوم 2 أغسطس في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك على خشبة المسرح الجنوبي.

ومن المقرر أن يقوم المطرب الأردني عمر عبد اللات، بإحياء حفل الافتتاح، والمقرر إقامته يوم 22 يوليو المقبل، إذ تم اختيار قائمة المطربين الذين سيحيون حفلات وليالي المهرجان هذا العام.

وعلى ناحية أخرى، يستعد تامر حسني أيضًا لإحياء حفل ختام مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط يوم 27 يونيو المقبل على خشبة مسرح منصة النهضة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك