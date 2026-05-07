أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن تحسن أداء الأهلي في الفترة الأخيرة يعود بشكل كبير إلى الاعتماد على عناصر الخبرة داخل الفريق.

وقال جعفر، في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2، إن الاعتماد على اللاعب حسين الشحات كان له تأثير واضح في شكل الفريق داخل الملعب، مؤكدًا أن خبرته الطويلة في الدوري المصري صنعت الفارق.

وأضاف أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على إنهاء الموسم بشكل قوي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لا يزال بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم صريح.

وأشار جعفر إلى أن كثرة النجوم داخل الفريق قد تخلق أحيانًا ضغطًا على الجهاز الفني والجماهير، موضحًا أن الأهلي لا يزال في حاجة إلى «مهاجم سوبر» قادر على تعويض غياب أو تراجع دور المهاجم الحالي وسام أبو علي.