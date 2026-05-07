الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بقيمة 125 مليار دولار في الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، وبقيمة إجمالية 125 مليار دولار.

وذكرت الوزارة، أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 30 سنة بقيمة 25 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل ثلاث سنوات، يوم الاثنين المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء وأجل ثلاثين سنة يوم الأربعاء.

وباعت الوزارة، الشهر الماضي، سندات بقيمة 119 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجل ثلاث سنوات، بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ، وأجل ثلاثين سنة بقيمة 22 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات أجل 3 سنوات فوق المتوسط وأجل 10 سنوات أقل من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات أجل 30 عاما في حدود المتوسط.