خافيير براديم يثير الجدل بدفاعه عن فلسطين: أعلم باحتمال وضعي على قوائم سوداء

- براديم: ستوديوهات أمريكا ليست الوحيدة للعمل وأقيم في إسبانيا

- لدي صوتا مسموعا يمكنني من نبذ كل ما هو خاطئ

أثار الفنان الإسباني خافيير براديم، الجدل بتصريحات جديدة لمجلة فارايتي الأمريكية، مؤيدة للفلسطينيين وغزة، إذ شجب ما تعرضوا له من عنف على يد الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن أنه أعلن علمه جيدًا بإمكانية وضعه ضمن "قوائم سوداء" للفنانين في هوليوود ومنعه من العمل في أمريكا مجددًا.

وقال براديم، في تصريحاته الأخيرة: "لدي حافز دائم للحديث دائمًا عن عدم تحقيق العدالة، لأني وهبت وجود الميكروفونات والمسجلات التي تقوم بتسجيل صوتي والتي تعطيني الحرية والقدرة على التعبير عن صوتي وشجب كل ما هو خاطئ".

وأضاف: "سمعت أمورًا عديدة حول عواقب ونتائج محتملة لمواقفي الصريحة المعلنة هذه، ومنها مثلًا وضعي ضمن قائمة سوداء لفنانين بأعينهم ومنعهم من العمل مجددًا في استوديوهات هوليوود، ولكن الأمر لن يأتي بشكل مباشر، فمثلًا سيقولون لي إنني مرشح للمشروع الفلاني ولكن مع الأسف لم يعد موجودًا، وأن هذه الماركة ستتحدث معك بشأن الاضطلاع بحملة دعائية معينة ولكنها مع الأسف لم تعد ممكنة".

وأكد في تحدٍّ: "حسنًا، لا يهمني، فأنا أصلًا أنتمي إلى إسبانيا وأعيش فيها، واستوديوهات أمريكا ليست هي المكان الوحيد للعمل".

ودافع براديم، عن سوزان سارندون، التي أعلنت مؤخرًا قيام وكيل أعمالها بطردها بسبب تصريحاتها المؤيدة لفلسطين: "وحتى من يقول لكم صراحة إن كل هذا النظام خاطئ كليًا، يتم عقابه، فسوزان سارندون كانت أول من أعلن شجبه للعنف ضد الفلسطينيين، والآن قد حصلت على عقاب مهني واضح بسبب مواقفها".

ويُعرف عن خافيير براديم مواقفه الداعمة لفلسطين دائمًا وأبدًا، ومنها مؤخرًا عندما ظهر في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير أثناء توزيع الجوائز وقالها جهارًا: "لا للحرب وفلسطين حرة".

كما أنه شارك في الفيلم الوثائقي "Let me carry your voice" (دعني أحمل صوتك)، بالتعاون مع مقررة الأمم المتحدة في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، والذي شارك فيه مع عدد من النجوم، منهم سايمون بيج ومارك رافالو، ووثقوا بأصواتهم بعض الشهادات المروعة من فلسطينيين تعرضوا للتعذيب بوحشية في السجون الإسرائيلية.